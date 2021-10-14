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Kadın - Aile Ballı yüz maskesi
Kadın - Aile

Ballı yüz maskesi

Bal, cildi nemlendiren doğal bir besin maddesidir.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 22:27:00 -
Ballı yüz maskesi

Bal, cildi nemlendiren doğal bir besin maddesidir. İçeriğindeki enzimlerle, kuru ciltleri nemlendirir, yumuşatır ve tüm bu etkileri cilde nüfuz ederek uzun süreli esneklik sağlar. Bal ciltteki sivilce ve akne problemlerini ortadan kaldırır.

Malzemeler:

o   1 çay kaşığı avokado yağı

o   1 yemek kaşığı çiçek balı

o   1 adet E Vitamini kapsülü

Uygulanışı:

Avokado yağı ile balı karıştırın. E Vitamini kapsülünü ekleyin. Temiz cilde uygulayın, 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın.

 

 

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