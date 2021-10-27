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Kadın - Aile Ballı Hardallı Tavuk nasıl yapılır? Tam ölçülü Ballı Hardallı Tavuk tarifi
Kadın - Aile

Ballı Hardallı Tavuk nasıl yapılır? Tam ölçülü Ballı Hardallı Tavuk tarifi

Akşam yemeğinde pilavın yakışacak bir tarif...

Yeniakit Publisher
2021-10-27 16:51:00 - 2021-10-27 17:40:45
Ballı Hardallı Tavuk nasıl yapılır? Tam ölçülü Ballı Hardallı Tavuk tarifi

Akşam yemeğinde pilavın yakışacak bir tarif...

Malzemeler

  • 7 adet tavuk but
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı bal
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı hardal
  • 3 diş dövülmüş sarımsak
  • 1 çay kaşığı toz köri
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı toz zerdeçal
  • 1 adet limon suyu
  • 4-5 yemek kaşığı su
  • Susam (üzeri için)

Yapılışı

Tavuk butlarınızın üzerine tuz ve karabiberi serperek uygun bir tepsiye dizin. Ballı hardallı sosu hazırlamak için kasenizin içine sos için gerekli malzemelerin hepsini koyun. İyice karıştırın ve çırpın. Hazırlamış olduğunuz sosu bir fırça kullanarak tepsiye dizdiğiniz tavuk butlarınızın üzerine eşit şekilde sürün. İki yemek kaşığı kadar susamı sosladığınız tavuk butlarınızın üzerine serpin. Fırını 200 derece 5 dakika kadar ısıtın. Fırınınız ısındıktan sonra tavuklarınızı koyun. Tavuklar iyice kızarana kadar yaklaşık 40 dakika boyunca pişirin. Afiyet olsun.

 

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