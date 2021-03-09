Ballı hardallı patlamış mısır nasıl yapılır?
Evde ballı hardallı mısır nasıl yapılır? Farklı bir atıştırmalık hazırlamak istiyorsanız; bal ve hardal ikilisi bir hayli işinize yarayacak. Peki, ballı hardallı mısır nasıl yapılır? Ballı mısır tarifi
Çocuklarınıza hem leziz hem de ev yapımı bir atıştırmalık yedirmek istiyorsanız; ballı hardallı mısırı deneyebilirsiniz.
Ballı hardallı patlamış mısır tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı mısır
Sos için:
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 tatlı kaşığı bal
- Tuz
- Karabiber
- Sarımsak tozu
Ballı hardallı patlamış mısır nasıl yapılır?
Öncelikle mısırı patlatmanız gerekiyor. Mısırı makinede ya da tencerede patlatabilirsiniz.
Patlattığınız mısırı derice bin kaseye alın.
Tüm malzemeleri patlayan mısırların üzerine gezdirin.
İki kaşık yardımıyla tüm malzemeyi iyice karıştırın.
Afiyet olsun.