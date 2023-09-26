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Yaşam Balkondan evine girmek isterken sıkıştı
Yaşam

Balkondan evine girmek isterken sıkıştı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 03:05:00 -

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinin anahtarını evde unutan ve balkondan içeriye girmeye çalışan vatandaş balkon demirine sıkıştı. Mahsur kalan vatandaş için ekipler seferber oldu. İtfaiye erlerince kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Çukurahmadiye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş evinin anahtarını unuttu. Birinci katta bulunan eve balkondan girmeye çalışan vatandaşın ayağı balkon demirine sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde mahsur kalan vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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