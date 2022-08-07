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Aktüel Balkondan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Aktüel

Balkondan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Adana'da 3. katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 23:44:00 -
Balkondan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 3. katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeynep İbiş (16), Belediye Evleri Mahallesi'ndeki apartmanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde İbiş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından İbiş'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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