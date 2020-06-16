  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balkondaki ağa takılan güvercini itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:21:16 -
Balkondaki ağa takılan güvercini itfaiye kurtardı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde balkondaki ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katındaki boş dairede balkona gerilen ağa takılan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle balkona ulaşarak güvercini kurtardı.

Ekipler, su ve yem verdikleri güvercini, Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Güvercin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı