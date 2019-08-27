Balkonda otururken başından vurulmuştu, 4 kişi gözaltına alındı İzmir’in Buca ilçesinde bir kadının evinin balkonunda otururken silahla başından vurulması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir’in Buca ilçesinde bir kadının evinin balkonunda otururken silahla başından vurulması olayıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Buca ilçesi Yıldız Mahallesi’nde evinin balkonda oturan Meryem U. (23), çıkan kavga sonucunda sokaktan ateşlenen kurşunla başından vurularak ağır yaralanmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler, bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, gördü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Alınan bilgiler doğrultusunda C.T. (17), A.C.A. (17), C.Ö. (19) ve H.Ç. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaralanan Meryem U’nun Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

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