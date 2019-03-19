Balkonda ölen şahsı komşusu fark etti Uşak’ta, balkonunda otururken ölen gurbetçi vatandaşı, komşusu fark etti.

Uşak’ın Eşme ilçesinde balkonunda otururken hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşı komşusu fark etti. Olay, Uşak’ın Eşme ilçesi Osman Nuri Kurt Sokak'taki iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Yurt dışından izin alarak tatilini geçirmek üzere memleketi Eşme’ye gelen Barlas Tufan (55) havanın güneşli olması nedeniyle balkona hava almak için çıktı. Balkonda oturduğu sandalyede fenalaşan Tufan hareketsiz şekilde uzun süre kaldı. Durumdan şüphelenen bir komşusu, Tufan’ın hareketsizce kalmasından şüphelenerek kendisine seslendi. Cevap alamayınca durumu 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. Polisin de olay yerine intikal etmesinin ardından çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yapılan incelemede Barlas Tufan’ın hayatını kaybettiğini anladılar. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tufan’ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.