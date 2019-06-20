Balkanlıoğlu Hocayı rahmetle anıyoruz Türkiye’nin ve İslam dünyasının önemli alimlerinden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca’yı Hakk’a irtihalinin 1. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

Sebahattin Ayan İstanbul İsmail Ağa cemaatine yakınlığıyla bilinen tanınmış İslam alimlerindenAbdülmetin Balkanlıoğlu Hocayı ebedi aleme göçüşünün yıl dönümünde dualarla anıyoruz. Sempatik kişiliği ve coşkun hitabet gücüyle gönüllerde taht kuran Balkanlıoğlu hoca geçirdiği kalp krizi sonrası geçen sene bugün ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Ömrünün her anını İslam davası uğruna mücadeleyle geçiren ve yetiştirdiği talebeler vasıtasıyla ilahi hakikatlerin savunuculuğunu yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca’nın vefatının üzerinden bir sene geçti. Balkanlıoğlu Hoca, bugün Zeytinburnu Merkez Efendi Türbesi’nde saat 17.00’de başlayıp yatsı namazı vaktine kadar sürecek “Şahitler Buluşması”nda anılacak. Programda İhsan Şenocak ve birçok değerli âlim konuşma yapacak.

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