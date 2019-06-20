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Balkanlıoğlu Hocayı rahmetle anıyoruz

Türkiye’nin ve İslam dünyasının önemli alimlerinden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca’yı Hakk’a irtihalinin 1. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:02
Balkanlıoğlu Hocayı rahmetle anıyoruz

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

İsmail Ağa cemaatine yakınlığıyla bilinen tanınmış İslam alimlerindenAbdülmetin Balkanlıoğlu Hocayı ebedi aleme göçüşünün yıl dönümünde dualarla anıyoruz. Sempatik kişiliği ve coşkun hitabet gücüyle gönüllerde taht kuran Balkanlıoğlu hoca geçirdiği kalp krizi sonrası geçen sene bugün ruhunu Rahman’a teslim etmişti.

Ömrünün her anını İslam davası uğruna mücadeleyle geçiren ve yetiştirdiği talebeler vasıtasıyla ilahi hakikatlerin savunuculuğunu yapan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca’nın vefatının üzerinden bir sene geçti.

Balkanlıoğlu Hoca, bugün Zeytinburnu Merkez Efendi Türbesi’nde saat 17.00’de başlayıp yatsı namazı vaktine kadar sürecek “Şahitler Buluşması”nda  anılacak. Programda İhsan Şenocak ve birçok değerli âlim konuşma yapacak.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:02
  1. İstanbul
  2. İsmail Ağa cemaati
  3. Abdülmetin Balkanlıoğlu Hoca
  4. kalp krizi
  5. İslam davası
  6. Zeytinburnu Merkez Efendi Türbesi
  7. Şahitler Buluşması
  8. İhsan Şenocak

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