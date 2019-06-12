Balkanların geleneksel lezzeti trileçe nasıl yapılır?

Boşnak tatlısı olarak bilinen ancak Arnavutların İspanyollardan öğrendiği iddia edilen trileçe, "Üç sütlü" anlamına gelir. Bazı kaynaklarda ise bu leziz tatlının İtalyanlara ait olduğu belirtilir. Hangi ülkeye ait olursa olsun bu nefis tatlı damaklarımızda bayram sevinci yaşatıyor. İşte ev yapımı trileçe tarifi:

Malzemeler

Keki için;

10 yemek kaşığı şeker

10 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı irmik

5 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

5 su bardağı süt

5 yemek kaşığı şeker

400 ml krema (2 kutu krema)

2 yemek kaşığı süt tozu

Karameli için;

5 yemek kaşığı şeker

1 paket krema

1 yemek kaşığı tereyağı

Öncelikle yumurtaları derin bir kasenin içerisine alıp 1-2 dakika çırpıyoruz.

Ardından yumurtalara şekeri ilave edip, mikseri yüksek devire getirip çırpma işlemini sürdürüyoruz.

Şeker ve yumurtayı yaklaşık 5 dakika yüksek devirde çırptıktan sonra diğer aşamaya geçiyoruz.

Bir başka kasede tüm kek malzemelerini güzelce karıştırıyoruz.

Bu aşamada unu eleyerek karışıma ilave etmeniz daha iyi olacaktır.

Hazırlanan bu karışımı da yaklaşık 5 dakika mikserle karıştırıyoruz.

Ardından yumurtalarla diğer karışımı bir araya getiriyoruz. Bu aşamada da keki en az 5 dakika çırpmanız gerekiyor.

Sonrasında yağlı kağıt serdiğimiz bir tepsiye hamuru boşaltıyoruz.

180 derecelik fırında 40-45 dakika içinde kekimiz pişecektir.

Şerbet malzemelerini bir tencere alıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz.

Süt kaynayınca ocağın altını kapatıp ve ılınmasını bekliyoruz.

Ilınan şerbeti buzdolabına kaldırıyoruz.

Fırından çıkardığımız kekin üzerine kürdanla delikler açıyoruz.

Kekin üzerine dolapta bekleyen şerbeti kepçe yardımıyla döküyoruz.

Kek, sütü çekerken karamel sosu hazırlıyoruz.

Karamel sos hazırlaması zor bir sostur; arzu ederseniz tatlınızda hazır sos kullanabilirsiniz. Karamel yapamam derseniz çilekli bir sos da hazırlayabilirsiniz.

Gözünüzü korkutmuş gibi olduysak affola.

Bir tencereye 5 yemek kaşığı şekeri boşaltıyoruz.

Ocağın altını açıp, şekerin erimesini bekliyoruz.

Karamel sos hazırlarken kesinlikle kaşık kullanmayın.

Yumurta sürmek için kullandığımız fırçayı bir miktar ıslatıyoruz. Fırçayı tavanın içine sürüyoruz.

Köpüren şeker buradan ihtiyacı olan suyu alacaktır.

Şeker renk alınca ocağın altını kapatıyoruz.

Tavaya krema ve tereyağı ekliyoruz.

Hazırladığımız karameli güzelce karıştırıp, tatlının üzerine döküyoruz.

Afiyet olsun.