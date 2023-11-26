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Yaşam Balkanlardan gelen kar İstanbul ilimize yağacak: Bulgaristan bembeyaz! Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın!
Yaşam

Balkanlardan gelen kar İstanbul ilimize yağacak: Bulgaristan bembeyaz! Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 19:00:00 - 2023-11-26 19:04:06
Balkanlardan gelen kar İstanbul ilimize yağacak: Bulgaristan bembeyaz! Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışı Balkanlardan İstanbul ilimize geliyor! Uyarılar peş peşe gelirken tarih verildi: Bulgaristan’dan gelen kar manzarası sonrası kar yağışının İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Hava sıcaklığındaki düşüşün yansıması bekleniyor.

Kar yağışının Balkanlardan İstanbul’a ne zaman geleceği merak konusu oldu. Bulgaristan’dan gelen kar manzarası sonrası kar yağışının İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Hava sıcaklığındaki düşüşün doğalgaz faturası olarak yansıması bekleniyor.

Balkanlardan beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgası Bulgaristan’a ulaştı. Bulgaristan’ın Montana kentinden gelen görüntülerde kentin bembeyaz olduğu görüldü.

Bulgaristan’dan gelen görüntüler İstanbul’a kar yağışının ne zaman geleceğinin merak konusu olmasına neden oldu.

Meteoroloji ve AKOM yaptığı uyarılarda İstanbul’da hafta sonu fırtına beklendiğini kaydetti. Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının kentin geneline ne zaman yayılacağı ise henüz bilinmiyor ancak hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde düşeceği kaydedildi.
Hava sıcaklığındaki düşüşün ise doğalgaz faturalarında artış olarak yansıması bekleniyor.

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