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Balkanlar’dan Buca’ya kültür köprüsü

Uluslararası Tarihi Kunduracı Çınarı Festivali kapsamında Bulgaristan’dan Buca’ya gelen göçmen sanatçılar, Buca Belediye Başkanı Av.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22
Balkanlar’dan Buca’ya kültür köprüsü

Uluslararası Tarihi Kunduracı Çınarı Festivali kapsamında Bulgaristan’dan Buca’ya gelen göçmen sanatçılar, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ı ziyaret etti. Başkan Kılıç’a özel ilgi gösterdiği için teşekkür eden konuklar, 50 yıllık hasretin son bulduğunu ifade etti. Buca Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Kılıç ise,“ Kültür köprüsünü hep birlikte inşa ediyoruz” dedi.


Nesilden nesle kentin kültür mirasını yaşatmak için çalışmalarına devam eden Buca Belediyesi, Balkanlar’dan kültür köprüsü kurdu.Belediye tarafından Kaynaklar ve Karacaağaçköylerinde iki gün sürecek Uluslararası Tarihi Kunduracı Çınarı Festivalikapsamında Bulgaristan’dan Svetlina 1948 Halk Kültür Evi Folklor ve Müzik Ekibi Buca’ya geldi.



50 yıllık hasret bitti


Smolyan kentindeki Gövren Köyü’nden otobüsle gelen 40 kişilik ekip, etkinlik öncesi ilk olarak Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Etkinliğin gerçekleşmesinde Başkan Kılıç’ın özel olarak ilgi göstermesine teşekkür eden Svetlina 1948 Halk Kültür Evi Başkanı İsmail Terzi, 50 yıllık hasretin bittiğini söyledi. Terzi, “Yasaklı zamanlardan beri 50 yıldır anavatanımıza gelmek bizim için hayaldi. O dönemlerde türkülerimizi söyleyemezdik, duygularımızı anlatamazdık. Şimdi 50 yıl sonra sizin aracılığınızla bu hasreti dindiriyoruz.Genç kardeşlerimizin hem vatanlarıyla hem kültürleriyle kucaklaşmasını sağlayacağız.O kadar mutluyuz ki tarif edemiyoruz. Haftalardır heyecanla bugüne hazırlanıyoruz. Umarız bundan sonra da böyle kültür köprüleri kurmaya devam ederiz. Hayallerimiz gerçek oldu. Atalarımızın kültürlerini burada hep birlikte söyleyeceğiz” şeklinde konuştu.



Kültür köprüsü inşa ettik


Konukların yoğun sevgi seliyle karşılaşan Başkan Kılıç, “Tarihsel açıdan da İzmir’in tarihinin en yoğun yaşandığı kenttesiniz. Buca genel itibarıyla köken olarak çok eski zamanlara dayanan bir yapıya sahip. 1900’lü yıllar sonrasında mübadele zamanında çok ciddi göç almış. Şu an Buca’yı kuran yapı, o mübadele zamanlarından kurulmuştur. Buca’da tüm renklerimizle bir arada kardeşçe yaşıyoruz. Biz bu coğrafyanın çocuklarıyız. Atalarımızın kültürlerinin yaşatılması ve o kültürlerin gelecek kuşaklara aktarılması bizler sayesinde yaşayacaklar. Bugün bir kültür köprüsünü hep birlikte inşa ediyoruz. Buca Belediyesi olarak hep yanınızdayız. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22
  1. kültür
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