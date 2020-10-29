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Aktüel Balkanlar'daki liderlerden 29 Ekim mesajı
Aktüel

Balkanlar'daki liderlerden 29 Ekim mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:04:42 -
Balkanlar'daki liderlerden 29 Ekim mesajı

TİRAN/PRİŞTİNE (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Balkanlar'daki liderler ve siyasetçiler tebrik mesajları paylaştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir fotoğrafını ilişkilendirerek, "Bu Cumhuriyet Bayramı'nı Kosova, sıkı dost ve müttefik olarak Türkiye ile kutlamaktan gurur duyuyor. Kosova halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve Türk halkının refahı için en iyi dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Avdullah Hoti de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi içtenlikle iletmekten gurur ve mutluluk duyuyorum." dedi.

Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla da bakanlık aracılığıyla paylaştığı tebrik mesajında, ülkesinin Türkiye ile ikili ve diplomatik iş birliğini derinleştirmeye olan kararlılığını ifade etti.

Haradinaj-Stublla, Türkiye'ye, devlet inşası ve uluslararası alanda güçlendirilmesi yolunda ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

- Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi'den mevkidaşı Şentop'a mektup

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a tebrik mektubu gönderdi.

Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaklaşık bir asır önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanını Türkiye'nin tarihi başarısı olarak nitelendiren Ruçi, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olarak Atatürk, bağımsız, laik, modern bir devletin temellerini attı ve Türkiye'de liberal ve demokratik eğilimlerin gelişmesi için zemin yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavut halkı ve Arnavutluk Meclisinin dost ve NATO müttefiki Türkiye'nin başarılarını sevinçle takip ettiğini vurgulayan Ruçi, gelişim, refah ve demokrasi yolunda ilerleme dilediğini ve bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve güvenliğe artan katkıyı memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye, Arnavutluk, bölge, Avrupa ve dünya için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele gibi zor bir dönemde kutlandığını anımsatan Ruçi, herkesin bu zorlu savaşı kazanması ve normal hayata dönmesi temennisinde bulundu.


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