Balkanlar'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanmaya devam ediyor.

Bosna Hersek'te Kovid-19 salgınının başladığı marttan bu yana "günlük en yüksek vaka sayısı" tespit edildi. Son 24 saatte 347 artan ile vaka sayısı 9 bin 462'ye yükseldi.

Ülkede 274 kişi yaşamını yitirirken, iyileşen kişi sayısı 4 bin 367 olarak güncellendi.

Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Başbakanı Fadil Novalic'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sırbistan'da vaka sayısı 22 bin 31'e ulaşırken, can kaybı 499 oldu. İyileşen kişi sayısının 14 bin 47'ye yükseldiği Sırbistan'da, günlük test sayısının artırıldığı bildirildi.

- Hırvatistan ve Karadağ

Hırvatistan'da da vaka sayısı 4 bin 530 olarak açıklanırken, 125 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa'da virüsün en son yayıldığı ülke Karadağ'da ise vaka sayısı 2 bin 472'ye ulaşırken, can kaybı 25'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 492 olarak kaydedilen Karadağ'da, "salgın" durumu ilan edildi.

Salgın durumu kapsamında, tüm ülkede maske takma zorunluluğu başlatıldı.

- Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya’da ise şu ana kadar toplam 9 bin 547 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Bunlardan 442 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 71 kişi iyileşti.



Arnavutluk’ta vaka sayısı 4 bin 358'e yükselirken, 120 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 463 de kişi iyileşti.



Kosova’da ise toplam 6 bin 286 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Bunlardan 150 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 369 kişi iyileşti.