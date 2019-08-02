0553 313 94 23

Balkan Triatlon Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak

02 Ağustos 2019 Cuma 10:11
Balkan Triatlon Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak


İSTANBUL (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu ve Kartal Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Kartal Dragos Marina Yelken Kulübü Kayıkhanesi'nde gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların yer alacağı şampiyona, 4 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde yarın, Balkan Şampiyonası yarışı yapılacak. Sporcular, iki kategoride yüzme, koşu ve bisiklet dallarında mücadele edecek.

Turnuvanın son gününde ise yaş grupları kategorisinden sporcular yarışacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:11
  1. Kartal Belediyesi
  2. Triatlon
  3. Türkiye Triatlon Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DOB sanatçıları yurt dışında Türkiye'nin gururu oldu
    1. DOB sanatçıları yurt dışında..
    2. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    3. Kanala düşen otomobil sürücüsü..
    4. Dillere destan aşkın film afişi..
    5. ‘Afet ve Acil Durumlara Müdahalede..
    6. Suriyeli de yasalara uyacak
    7. Serebral palsili Ebrar kitabının..
    8. Başkan Faruk Özlü her hafta iki..
    9. KOM’dan dev operasyon: 67 kişi..
    10. 5 bin yeni arabulucu göreve başlayacak
    11. Seçer. “MESKİ’yi çok daha ileri..
    12. Sarp kayalıklarda hasta kurtarma..
    13. "İlk 11'de yer almak için çok..
    14. TCMB'den repo ihalesi
    15. Başvurular resmen başladı! Son tarih..
    16. Kuzey yarım kürede ısı dalgaları buzul..
    17. "Kardelen"in öğretmenlik hayali yarım..
    18. Batı’nın özgürlüğü örtüye kadar
    19. Türk ambalaj devi ABD ve Kanada..
    20. İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim..
    21. Davutoğlu'yla ilgili yeni iddia! Parti..
    22. Sakal bakımında dikkat edilmesi..
    23. İnternette indirme hızı yüzde 28,5..
    24. Yeni Malatyaspor, UEFA'da hedefine bir..
    25. Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımı..
    26. "Merih Demiral kalbinin güzelliğini..
    27. Özel sporcudan altın madalya
    28. Kamu bankaları konutta vadeleri 180..
    29. Güney Koreli endüstri devinden..
    30. Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı