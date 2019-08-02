Balkan Triatlon Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak



İSTANBUL (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu ve Kartal Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak. Kartal Dragos Marina Yelken Kulübü Kayıkhanesi'nde gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların yer alacağı şampiyona, 4 Ağustos Pazar günü sona erecek. Organizasyonun ilk gününde yarın, Balkan Şampiyonası yarışı yapılacak. Sporcular, iki kategoride yüzme, koşu ve bisiklet dallarında mücadele edecek. Turnuvanın son gününde ise yaş grupları kategorisinden sporcular yarışacak.

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