  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balkan şampiyonu Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü
Aktüel

Balkan şampiyonu Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 00:14:00 -
Balkan şampiyonu Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Balkan Kupası finalinin ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'ın Zeleznicar takımını yenerek, üst üste ikinci kez Balkan şampiyonu olan Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a döndü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan kalkan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nı arkadaşları, aileleri ve Turkish Ground Services Yer Hizmetleri çalışanları karşıladı.

Havalimanında gazetecilere açıklama yapan voleybolcu Şeyma Ercan, salgın sürecinden sonra yurt dışına çıkıp maç oynamanın tüm takım için heyecanlı ve korkutucu geçtiğini belirterek, "Çok şükür güzel atlattık. Bu ikinci kupamız oldu. Geçen sene de Balkan Kupası'nı gene bu zamanlarda kazanmıştık. Ardından Challenge Kupası'nda da yolumuza çok güzel şekilde devam ediyorduk. Ama Covid-19 salgınından dolayı durmak zorunda kaldık. Bu yılki hedefimizde de Challenge Kupası'nda şampiyonluk. O yüzden Balkan Kupası bizim için ekstra bir önem arz ediyordu. Şimdi CEV Challenge Kupası'nda da yolumuza devam edeceğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Marcello Abbondanza ise ilk kez Balkan Kupası kazandığını aktararak, "Ayrıca CEV Challenge Kupası'na da katılmaya hak kazandık. Amacımız bu kupayı da müzemize taşımak." şeklinde konuştu.

Abbondanza salgın sürecinde takımı hazırlamanın ve oynatmanın kolay olmadığının altını çizerek, "Yarının ne olacağını bilemediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu da zorluklar çıkartıyor tabii ki. Ayrıca programımız da çok yoğun ve biz de kendi programımızı yapmakta zorluk çekiyoruz. Yani her an her şeyin yaşandığı garip bir sezon yaşıyoruz." diye konuştu.








Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler
Dünya

Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet istifa etti.

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu
Gündem

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu

Siyonist İsrail ile anlaşarak Filistin davasına ihanet eden BAE'nin bu skandal hamlesi İslam dünyasında infiale yol açtı. Dünyada yüzbinlerc..
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı