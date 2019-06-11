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Balkan Şampiyonası’nda Karaman’ın gururu oldular

Karaman’ın milli judokaları Eda Karademir, Ezgi Karademir ve Enes Uysal Bosna Hersek’in Zvornik kentinde yapılan Gençler Judo Balkan Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldular.

11 Haziran 2019 Salı 12:50
Balkan Şampiyonası’nda Karaman’ın gururu oldular

Karaman’ın milli judokaları Eda Karademir, Ezgi Karademir ve Enes Uysal Bosna Hersek’in Zvornik kentinde yapılan Gençler Judo Balkan Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldular.


Bosna Hersek’in Zvornik kentinde yapılan Gençler Balkan Judo Şampiyonası’nda, milli takım kadrosunda yer alan Karamanlı milli judokalar 52 kiloda Eda Karademir, 57 kiloda Ezgi Karademir ve 66 kiloda Enes Uysal üçüncülük kürsüsünde yer alarak bronz madalyanın sahibi oldular. Judo antrenörleri Ahmet Ömre Türe’nin de yer aldığı şampiyonada Karamanlı judokaların Balkan üçüncülüğü ise Karaman’da büyük bir sevinçle karşılandı.


Milli sporcuları elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Bosna Hersek’te düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcularımız Eda ve Ezgi Karademir ile Enes Uysal’ın başarıları bizleri gururlandırdı. Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, millilerimize spor hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:50
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