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Balkan Masa Tenisi Şampiyonası

- Kadın Milli Takımı, Balkan şampiyonu olurken, erkekler ise ikinci sırada kaldı

02 Ağustos 2019 Cuma 09:49
Balkan Masa Tenisi Şampiyonası


ANKARA (AA) - Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda takımlarda birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgorica'da 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen şampiyonada A Milli Kadın Takımı, finalde Romanya'yı 3-1 yenerek büyüklerde tarihinde ilk kez altın madalyaya ulaştı.

Türk Kadın Milli Takımı, Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Gülpembe Özkaya ve Özge Yılmaz'dan oluştu. Final maçında Sibel Altınkaya 2, Özge Yılmaz da 1 kez rakiplerine üstünlük sağlarken, Ece Haraç ise mağlup oldu.


- Erkekler gümüş madalya kaldı


A Milli Erkek Takımı, finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Milliler, bu yıl ilk kez Balkan Şampiyonası'na davet edilen İtalya'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup olarak gümüş madalya aldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:49
  1. A Milli Kadın Takımı
  2. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
  3. Karadağ
  4. Masa Tenisi
  5. Podgorica

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