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Dünya Balistik füze test ettiler: Doruk noktası
Dünya

Balistik füze test ettiler: Doruk noktası

Pakistan, Ghaznavi kısa menzilli balistik füzeyi başarıyla test ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 20:56:00 -
Balistik füze test ettiler: Doruk noktası

Pakistan ordusu, nükleer ve konvansiyonel savaş başlıklarını yaklaşık 290 kilometreye kadar taşıyabilen kısa menzilli karadan karaya balistik füzeyi başarıyla test ettiğini bildirdi.

Ghaznavi balistik füzesinin testinin, Pakistan Ordusu Stratejik Kuvvetler Komutanlığınca yapılan yıllık saha eğitim tatbikatının bir parçası olarak gerçekleştirildiği duyuruldu.

Tatbikatı yöneten Korgeneral Muhammed Ali, Ghaznavi kısa menzilli balistik füzenin "operasyonel hazırlığına" ve "silah sistemini idare edip çalıştırmasına" övgüde bulunarak, füze testinin yıllık tatbikatın "doruk noktası" olduğunun altını çizdi.

Kaynak: star.com.tr

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