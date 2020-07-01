Balina köpekbalıklarının yeni bir özelliği keşfedildi

Japonya Okinawa Churashima Araştırma Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri çalışmalar sonucu, denizlerin en büyük balığı olarak bilinen balina köpekbalıklarının tüm vücudunun dermal dişlerle kaplı olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada, dermal dişlerin suda sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olduğu ve ortaya çıkardığı etki sayesinde köpek balıklarının suda son derece hızlı bir şekilde yüzebilmelerini sağladığı belirtildi.

Balina köpek balıklarının göz kürelerinde bulunan dermal dişlerin, köpek balıklarının derisinde bulunan dermal dişlerden farklı olduğunu da dile getiren araştırmacılar, bu dişlerin esas olarak aşınma direncini sağladığını söyledi.

Ayrıca araştırmacılar, yeni keşfedilen dermal dişlerin sadece balina köpek balıklarına özgü olduğunu belirterek balina köpek balıklarında göz kapağı bulunmadığını da kaydetti.