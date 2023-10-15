Balıktan hemen sonra helva yerseniz..

Hemen hemen hepimiz balığın arkasından tahin helvası yeriz. Halk arasında "Balıktan sonra helva yiyin ki, balık öldüğünü anlasın" şakası da oldukça meşhurdur. Birbirine yakışan bu iki lezzet, sağlık açısından da oldukça faydalı.

Balık tükettikten sonra yenilen helvanın faydaları sizi şaşırtabilir.

Kan Şekerini Yükseltir!

Omega 3 bakımından zengin olan ve kalp sağlığını koruyan balık, demir, çinko ve iyot gibi mineraller içerir. Bu mineralleri aynı anda almak ise sindirim sisteminde bazı rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Balık yedikten sonra halsizlik, mide bulantısı ve şişkinlik hissedebilirsiniz. Bununla birlikte kan şekeriniz de düşebilir. Hem kan şekerini yükselten hem de sindirim sistemini rahatlatan tahin helvası, balıktan sonra tüketmek için en doğru tercih olacaktır.