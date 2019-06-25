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Balıkta ’lakerda’ dönemi

Sinop’ta balık avı sezonunda balıkçılar tarafından avlanan palamut balıklarından yapılan lakerdalar satışa sunuluyor.

25 Haziran 2019 Salı 13:07
Balıkta ’lakerda’ dönemi

Sinop’ta balık avı sezonunda balıkçılar tarafından avlanan palamut balıklarından yapılan lakerdalar satışa sunuluyor.


Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Çoşkuner, "lakerda" olarak bilinen tuzlu balıkların yaz aylarında rahatlıkla tüketilebildiğini söyledi. Lakerda yapımına bu sezon biraz erken başladıklarını vurgulayan Çoşkuner, "Lakerda genelde balık avı sezonuna doğru yapılır. Ancak palamut avının iyi gitmesi ve yanında da torik balıklarının ağlara takılması bu işe erken başlamamıza neden oldu. Yapımı çok zahmetli bir iş. Çoğu balıkçı arkadaşımız uğraşmak istemiyor. Ama biz her sene mutlaka yapıyoruz. Çünkü özel olarak lakerda talep eden vatandaşlarımız var” dedi.


Hazırlanan kavanozların tanesinin 130 liradan satışa sunulduğunu bildiren Çoşkuner, "Kısa süre içerisinde tükeneceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşların ilgisinden memnunuz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:07
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