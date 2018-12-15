Balıkta acımsı tat olmaması için ne yapılmalı?

BALIĞIN ACILIĞINI ALMAK İÇİN NE YAPILIR?

Herkes fark etmiştir ki bazı balık türlerinin yerken bir takım acımsı tatlar hissedilir. Bu da balığın tadını alır ve balık keyfini hemen hemen tamamen yok eder. Özellikle uskumru ya da palamut ve zargana gibi balık çeşitleri yenirken acı bir tat dile gelir. Bunun aslına bakılır birçok nedeni elbette olabilir. Fakat bu konu hakkındaki genel kanı balığın böbreklerinden ve kanından ortaya çıktığıdır.

Bu balık türlerine hatta birkaç örnek daha verilmek gerekirse; tombik, orkinos ve lambuka gibi balıkların da etlerin bu tür acılık bulunmaktadır. Bu tür balıkların yakalanma durumlarına göre bu acı daha fazla artabilir ve azalabilir. Bunun genel sebebi ise balıkların yakalandığı andaki ölüm biçiminde kanı tamamen için hapsolmuş ise o zaman bu tür bir acı balığın etinde ortaya çıkar. Üstelik bu acı bazen öyle fazla olur ki, sanki bir balığın değil de bir kâğıdın tadı ağzınıza geliyormuş gibi bir his oluşur.

Balık taze ya da bayat hiç fark etme bu şekildeki bir acı meydana gelebilmektedir. Aynı zamanda birçok kişi suyunda da olabileceğini söyler ama hayır. Bu durum tatlı ya da tuzlu suda olan balık çeşitlerinde kendisini gösterebilmektedir. Bu yüzden balık eve getirildiği zaman bu acı tattan kurtulmak için yapılması gereken bir takım çareler bulunmaktadır. Bunların en önemlisi ise alınan her hangi bir balık türü canlıyken balığın iki göğüs arasına atılacak olan bir kesi ile kanın akması sağlanır ise o zaman bu acı yok edilebilmektedir.

Balığın içerisindeki kan tadını acı yapan en büyük etken olmasına yine de rağmen tek değildir. Ayrıca balığın temizlenme ya da ayıklanma durumlarının da doğru yapılmaması, serin yerlerde muhafaza edilmemesi balığın etine bu acılığın gelmesi katkı yapabilmektedir. Artı olarak tüm balıklarda bu sorun ile karşılaşmamak için balıklar tuzlandıktan sonra 2 ya da 3 saat kadar serin bir yerde tutulması bu acılığın ortadan kalkmasına etki sağlayabilmektedir.

Yerken gerçekten kötü bir tat ortaya çıkaran ve hatta genel olarak balığın yenemediği durumlar dahi olabilmektedir. Yani koca balık ziyan olabilmektedir. Bu yüzden eğer balığı canlı bir halde alamıyor ve kanını bu şekilde akıtamıyorsanız o zaman diğer uygulamayı mutlaka yapmalısınız. Tuzlama yapıldıktan sonra buzdolabına atarak 2 veya 3 saat kadar balığın dinlenmesini sağlamak kan içerisindeki acılık büyük bir oranda ortadan kalkabilecektir.

Bu acılığı ana kaynağı balığın böbrekleridir ve bunun için de kanının mutlaka bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Ve kesinlikle balığın böbrekleri de alınmalı ve balığın eti le kılçıkları ortaya çıkana kadar temizlenmelidir. Daha sonra dilediğiniz gibi balığı hazır edebilir ve bu acılığı hissetmeden servis yapabilirsiniz. Unutmayın ki bu acılı böbreklerde gün yüzüne çıkmaktadır.