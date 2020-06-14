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Aktüel

Balıklıgöl’de altın renginde balık görüldü

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da Balıklıgöl’ü ziyarete giden vatandaşlar, suda yüzen altın renginde balık gördü.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:57:21 -
Balıklıgöl’de altın renginde balık görüldü

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da Balıklıgöl’ü ziyarete giden vatandaşlar, suda yüzen altın renginde balık gördü.


Şanlıurfa’nın en önemli dini, tarihi ve turisttik mekanlarından biri olan Balıklıgöl’de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Pandemi sürecinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar, normalleşme süreciyle birlikte aileleriyle hafta sonu Balıklıgöl’e akın etti. Uzun bir aradın sonra Balıklıgöl’ü gezme imkanı bulan vatandaşlar, balıklara yem verdi. Sünnet töreni yapacak olan çocuklar da Balıklıgöl’de gezdi.



Altın renginde balık görüldü


Balıklıgöl’ü gezen vatandaşlar, altın renginde bir balıkla karşılaştı. Uzun süre balığı izleyen vatandaşlar, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Turuncu renkli balığı görmenin imkansız olduğunu söyleyen Mustafa Doğan, “Görenler de genel olarak dilek tutup dua ediyorlar. Ben de gördüm ve sizin de çekmenizi istedim. Ben de dilek tuttum, dua ettim. Balıkların hepsi aynı renkte ama bunun rengi değişik. Genelde turistler Balıklıgöl’e geliyor, geziyor, hep aynı balığı görüyor. Turuncu balığı da çoğu kişi göremez çünkü hep dipte oluyor” diye konuştu.

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