Balıklı Rum Hastanesi yangın neden çıktı? Balıklı Rum Hastanesi nerede? Balıklı Rum Hastanesi kimin?

Balıklı Rum Hastanesinin çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken hastalar çevre hastanelere tahliye edildi. İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın neden çıktı?

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede binanın tüm çatısını sardığı yangın devam ederken, hastane tahliye edildi. Yangının ardından açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bütün hastaların tahliye edildiğini söyledi.

Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığının bilgisini veren Arısoy," Çok şükür hastane erken fark edip bütün hastaları tahliye etti. İçerde, yangının devam ettiği yerde herhangi bir hasta ya da yaşlımız yok. 100 kadar yaşlımızın kaldığını öğrendim ama tamamen sağlıklı bir biçimde yangın büyümeden önce tahliye edildiler" diye konuştu.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 80 hasta, başka hastanelere sevk edildi. Özel Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde Rum cemaat tarafından kurulmuş özel hastanedir.

Balıklı Rum Hastanesi kimin, sahibi kim?

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetilir. Bünyesinde Türkiye’nin tek özel uyuşturucu tedavi kliniğini barındırır. Hastanenin geçmişi; 1454 yılında Karaköy’de "Büyük Balıklı Han"’ın bulunduğu yerde faaliyete geçen hastaneye dayanır. 18. yüzyılda veba salgını nedeniyle hastane surların dışına taşınan hastane; "Yedikule Hastanesi" adıyla bakallar esnafı locası tarafından1753 yılında inşa edildi[2]. Ahşap hastane binaları 1790 yılında çıkan yangında yok olunca Patrik 7. Neofitos’un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi’nin katkısı ile yeniden inşa edildi. 1794 yılında yapılan bir düzenleme ile kurum, kronik hastaları ve sokaklarda yaşayan insanlarla dilencileri kabul eden bir kurum haline geldi;. Balıklı Meryem Ana Kilisesi’nin yönetimi hastaneye verildi. Eğrikapı’daki Meryem Ana Kilisesi, müştemilatında psikiyatri hastalarını kabul ettiği için 1816’da hastaneye bağlandı.

Sultan II. Mahmut’un fermanıyla 1836-1838 yılında Yedikule Hastanesi ile birlikte İstanbul’daki diğer iki Rum hastanesinin hastalarının nakledileceği yeni bir hastane inşa edildi. Hastalar, 1839 başında hastaneye nakledildiler.

1894 depreminde hastanenin zarar görmesi üzerine yeni binalar inşa edildi. Bugün hizmet veren binalar, o dönemde inşa edilmiştir. Hastane, 1991 yılında restore edildi. 1994 yılında bünyesinde alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye’nin ilk özel kliniği kuruldu. Hastane yapısıyla bağdaşık durumda olan saat kulesi 1893 yılında yapılmıştır. Günümüzde çalışmamaktadır.