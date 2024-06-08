Balıkların ölüm yolculuğu görüntülendi

Kars'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kars Çayı üzerinde kurulan HES Barajı önüne gelen binlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkma mücadelesi veriyor. Önüne çıkan engelleri atlayarak geçmeye çalışan balıklar ölüm göçü kameralara yansıdı.

“Martılara yem oluyorlar”

Her yıl havaların ısınmasıyla birlikte yumurtalarını bırakmak üzere durgun sulara göçe başlayan balıkların yüzlerce hedefine varamadan martılara yem oluyor. Yüzlerce balığın martılara ve çeşitli etkenlere maruz kalarak öldüğü göç, baraj tribünleri önünde son buluyor. Baraj tribünleri önüne kadar gelen balıklar, buradan yukarı çıkamıyor. Her defasında azgın suları atlayarak geçmek isteyen balıklar, sonunda pes ediyor. Baraj tribünleri geçemeyen balıklar yumurtalarını baraj önünde akıntısı az olan yerlere bırakıyor. Balıkların ölüm göçü her yıl Haziran ayında başlıyor.

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