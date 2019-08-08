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Balıkgöl festivali başlıyor

Ağrının Taşlıçay ilçesine bağlı Balıkgöl’de Geleneksel Balıkgöl festivali başlıyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:36
Balıkgöl festivali başlıyor

Ağrının Taşlıçay ilçesine bağlı Balıkgöl’de Geleneksel Balıkgöl festivali başlıyor. Taşlıçay Belediyesi tarafından organize edilecek olan Balıkgöl festivali iki gün sürecek.


Festivale yerel sanatçıların, yerel yemekler ve ürünlerin yanı sıra sanatçı Manuş Baba’nın da konser vereceğini bildiren, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir; "Balıkgöl’de geleneksel festival yapmayı planlıyoruz, bölgenin turizm açısından tanınması ve saklı cennet olan balıkgöl’ün turizm de yerini alması için her yıl bu festivali yapacağız. Festivalimize Ağrı merkez ve ilçelerinden, Van ve Iğdır’dan katılımların olacağını şimdiden duyuyoruz, Bu ilçemiz adına bizi gururlandırıyor.Taşlıçay Belediyesi olarak Balıkgöl’e ücretsiz taşımayı yapacağız. Ailenizle birlikte burada güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz, buradan şehir içi ve şehir dışındaki herkesi davet ediyoruz, Gelin ve henüz keşfedilmemiş saklı cennet olan Balıkgöl’ü sizde keşfedin" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:36
  1. sanat
  2. konser

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