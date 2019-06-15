Balıkesirspor’da gençlik aşısı sürüyor Spor Toto 1.

Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor altyapısında forma giyen 3 isim ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Daha önce Rahmi Anıl Başaran, Asil Kaan Eryılmaz, Yiğithan Kır, Berkay Türk ve Emirhan Çakır ile sözleşme imzalayan Balıkesirspor’da imzalardevam etti. Kırmızı-beyazlılarda gerçekleştirilen imzalarda İbrahim Burak Doğan, Kuban Altınbudak ve Emre Şahin ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı açıklandı.

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