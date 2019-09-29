Balıkesirspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 6. hafta Balıkesirspor , TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Balıkesirspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Balıkesirspor , TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Balıkesirspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Balıkesirspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Balıkesirspor-Giresunspor TFF 1. Lig 6. hafta maçı bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele BeIN MAX2'den naklen yayınlanacak. TFF 1. Lig 6. hafta maç sonuçları Keçiörengücü-Ümraniyespor: 1-1 Boluspor-İstanbulspor: 1-2 Bursaspor-BB Erzurumspor: 1-0 Adanaspor-Altay: 3-3 TFF 1. Lig puan durumu TFF 1. Lig'de 6. hafta programı

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