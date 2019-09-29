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Balıkesirspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 6. hafta

Balıkesirspor , TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Balıkesirspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

29 Eylül 2019 Pazar 12:14
Balıkesirspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 6. hafta

Balıkesirspor , TFF 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Balıkesirspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Balıkesirspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Balıkesirspor-Giresunspor TFF 1. Lig 6. hafta maçı bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele BeIN MAX2'den naklen yayınlanacak.

TFF 1. Lig 6. hafta maç sonuçları

Keçiörengücü-Ümraniyespor: 1-1

Boluspor-İstanbulspor: 1-2

Bursaspor-BB Erzurumspor: 1-0

Adanaspor-Altay: 3-3 

TFF 1. Lig puan durumu

 

TFF 1. Lig'de 6. hafta programı

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 12:14
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Bursa
  4. Bolu
  5. Adana
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