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Spor

Balıkesirspor çalışmalara başladı

TFF 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:49:33 -
Balıkesirspor çalışmalara başladı

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından hazırlıklarına yeniden başladı.


Uzun bir süredir liglere ara verilmesi nedeniyle antrenman yapmayan kırmızı-beyazlılar federasyonun liglere devam kararı almasının ardından tekrar hazırlıklarına başladı.


Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, kulüp tesislerinde bir araya geldiği Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve futbolcularla görüşme yaptı. Futbolcular, ilk gün iki ayrı sahada gruplar halinde koşu çalışması gerçekleştirerek idmanı tamamladı.


Ligin tamamlanmasına 6 maç kala virüs nedeniyle ertelenen ligde Balıkesirspor 35 puanla 11. sırada yer alıyordu. Düşme hattıyla 11, Play-Off potası ile arasında 8 puan bulunan Balıkesirspor, son 6 maçını da tamamlayarak ligi güvenli bir yerde bitirme hesapları yapıyor.

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