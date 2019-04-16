Balıkesirspor Baltok’ta olağanüstü kongre kararı Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta yaşanılan maddi sıkıntılar nedeniyle olağanüstü kongre kararı alındı.

Spor Toto 1. Lig’de maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Balıkesirspor Baltok’ta olağanüstü kongre kararı alındı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun akşam saatlerinde yapmış olduğu toplantı sonrasında olağanüstü kongre kararı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli açıklama yapılacak basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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