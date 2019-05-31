Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü genel kurul ertelendi



BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'un olağanüstü genel kurulunda çoğunluk sağlanamadı. Bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirilen kongreye, 154 delegeden 29'u katıldı. Kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 7 Haziran 2019'a ertelendi. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını duyuran Rafet Çetinel, çekildiğini açıkladı. Ertelenen kongrede başka başkan adayı ise çıkmadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.