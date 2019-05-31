Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü genel kurul ertelendi

Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü genel kurul ertelendi31 Mayıs 2019 Cuma 20:25
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'un olağanüstü genel kurulunda çoğunluk sağlanamadı.
Bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirilen kongreye, 154 delegeden 29'u katıldı.
Kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 7 Haziran 2019'a ertelendi.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını duyuran Rafet Çetinel, çekildiğini açıkladı.
Ertelenen kongrede başka başkan adayı ise çıkmadı.
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