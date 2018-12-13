Balıkesirspor Baltoklu futbolcular, alacakları için TFF'ye başvurdu





BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, oyuncularının büyük çoğunluğunun alacakları için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurduğunu belirterek, şehrin dinamiklerinin takıma sahip çıkmasını istedi.

Bulak, hafta sonu oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesi tesislerde kulüp basın sözcüsü Kemal Büyükakın ile düzenlediği basın toplantısında, takımda maddi sıkıntılar olduğunu söyledi.

Futbolcuların alacaklarının bulunduğunu vurgulayan Bulak, şöyle konuştu:

"Başta Sayın Valimize sesleniyorum, Belediye Başkanımıza, belediye başkan adaylarına ve şehrin dinamiklerine sesleniyorum; böyle olmamalı. Bu çocukların ödemeleri var, aşağı yukarı geneli, alacakları için TFF'ye başvurdu. Bu, bu çocukların ayıbı değildir. Bu çocukların bir suçu yok. Bu konu bu şehirde 2-3 senedir yaşanıyor. Şehir buna duyarsız kalıyor. Yönetim elinden geleni yapıyor. Nasıl yapacak? Hem borç ödeyecek hem bu kulvar devam edecek hem primler ödenecek hem çocukların alacakları ödenecek hem de bu sorunları halledeceğiz. İnsanların üzerine bu kadar yük bindirmememiz lazım."

Bulak, birçok takımın dünya kadar borcunun olduğunu, buna rağmen her şeyin yapıldığını, desteklendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak bize bu destek verilmiyor. Bir komisyon oluşturulmalı, bir konsensüs oluşmalı. Çünkü Balıkesir'in gururu Balıkesirspor'dur. Hiçbir siyaset Balıkesirspor'u göz ardı edemez. Bunu ilk defa ağzımdan duyuyorsunuz ama bu bizim canımızı yakıyor. Soyunma odasına girdiğim zaman oyuncularla baş başa kalıyorum. Deplasmana gittiğimiz zaman baş başa kalıyorum. Maçtan sonra o çocuklarla baş başa kalıyorum. Bu kadar duyarsız olunur mu? Ben 22 şehirde çalıştım. Siyasetçiler olsun bürokratlar olsun kulübün içinde olmuştur. Ben burada bunu göremiyorum."





- "Bütün gayretimiz kazanmak üzerine olacak"







Giray Bulak, 15 Aralık Cumartesi günü ligin iyi ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor saygı duyulacak bir takım, iyi taraftarı, şehri, hocaları olan bir takım. Kendilerini ağırlayacağız ve önemseyeceğimiz bir maç olacak. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Bütün gayretimiz kazanmak üzerine olacak. İnşallah kazanacağız. Çünkü kendimizi, rakipleri biliyoruz, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Taraftarımız gelir mi bilmiyorum. Ancak taraftarımız bize ilgi gösterirse çok daha farklı bir takım görüntüsü mutlaka çizeceğiz."

Kemal Büyükakın da 15 gün içinde en az 3 milyon liraya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Öte yandan, Balıkesirspor Baltok'ta Tomislav Glumac, Cumali Bişi ve Sedat Şahintürk, sarı kart cezaları nedeniyle bu haftaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.