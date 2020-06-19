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Spor

Balıkesirspor 6 haftalık periyoda 3 puanla başlamak istiyor

Teknik direktör Yusuf Şimşek: "Menemenspor karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız ve 3 puanı hanemize yazdıracağız"

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:57:21 -
Balıkesirspor 6 haftalık periyoda 3 puanla başlamak istiyor

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek Ekol Hastanesi Balıkesirspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Balıkesirspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına yarın çıkacak.

Kulüp tesislerinde yapılan taktik antrenmanıyla Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Balıkesirspor'da sakatlığı bulunan Otoo, idmanda yer almadı.

Teknik direktör Yusuf Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalan 6 haftada öncelikle ilk maçı kazanarak yola devam etmek istediklerini söyledi.

Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerine inandığını belirten Şimşek, "Kalan haftalarda genç oyuncularımızdan kesinlikle faydalanacağız ancak tamamen gençlerle çıkacağız diye bir durum yok. Ligin sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan almak niyetindeyiz. Menemenspor karşısına en iyi kadromuzla çıkacağız ve 3 puanı hanemize yazdıracağız." diye konuştu.

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