0553 313 94 23

Balıkesirli höşmerim üreticileri coğrafi işaret tescil belgelerine kavuştu

Vali Ersin Yazıcı: - "Çalışmalarımızda hep birlikte, el ele vererek bütün değerlerimizi, kıymetli varlıklarımızı, şehri temsil edebilecek nitelikteki tüm ürünlerimizi önce Türkiye'ye, sonra da dünyaya tanıtmaya gayret edeceğiz"- Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Yıldız: - "Yerel mutfağımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün ortak mirası olan bu ürünle dünyanın diline ulaşacağız"

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:36
Balıkesirli höşmerim üreticileri coğrafi işaret tescil belgelerine kavuştu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de höşmerim tatlısı üreticilerine coğrafi işaret tescil belgeleri takdim edildi.

Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Yıldız, odada düzenlenen belge takdimi ve lansman toplantısında, höşmerim tatlısı için coğrafi işaretin alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız, Balıkesir'e coğrafi işaret tescil ürünü kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Höşmerim tatlısı artık coğrafi işaretli. Hayalimizdi, gerçek oldu. Bizim yerel mutfağımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün ortak mirası olan bu ürünle dünyanın diline ulaşacağız. Firmalarımızın ve ustalarımızın gayretleriyle daha kalitesini üretip, medya kuruluşlarımızla, sosyal ağlarımızla ve en önemlisi hep birlikte en güzel, en etkin bir biçimde dünyaya tanıtım fırsatı bulacağız."

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da markalaşmanın önemine değindi. Yazıcı, höşmerim tatlısının tescillenmiş olmasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda hep birlikte el ele vererek bütün değerlerimizi, kıymetli varlıklarımızı, şehri temsil edebilecek nitelikteki tüm ürünlerimizi önce Türkiye'ye, sonra da dünyaya tanıtmaya gayret edeceğiz. Biz de bu noktada devletin tüm kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaf odalarımızın yanındayız adeta emrindeyiz. Bu şehrin güzelliklerini başta Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul ve diğer şehirlerine de tanıtmamız lazım."

Konuşmaların ardından Balıkesir'deki höşmerim üreticilerine coğrafi işaret belgesi takdim edildi.

Toplantıya, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ilçe belediye başkanları, esnaf odalarının başkan ve temsilcileriyle sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:36
  1. Balıkesir
  2. coğrafi işaret
  3. Höşmerim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Kütahya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1..
    2. Üçlü Zirve'de dikkat çeken ABD detayı!
    3. Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması
    4. Evde nane nasıl kurutulur?
    5. Tacikistan-Kırgızistan sınırında saldırı
    6. Umman'dan Yemen'de savaşan taraflara..
    7. Balıkesirli höşmerim üreticileri..
    8. Cem Yılmaz'dan çıplak manken rezaleti
    9. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
    10. İran’da deprem
    11. 'Makineler insanları yönetecek' diyen..
    12. GRAFİKLİ - Ankara'daki Suriye..
    13. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan..
    14. Futbol: Süper Lig'de görünüm
    15. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
    16. Atletizm: Gloria Kupası
    17. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
    18. Fenerbahçe lider Alanyaspor'a kaybetti!
    19. Süper Lig puan durumu! Süper Lig'de..
    20. Macron'un belediyedeki portrelerini..
    21. Futbol: Süper Lig
    22. Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 -..
    23. ABD Savunma Bakanı Esper'den Aramco..
    24. Atılay Canel: “Gönlümüzden geçen..
    25. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ortak..
    26. Remzi Çayır'dan 12 Eylül açıklaması:..
    27. Traktörün altında kalan kadın öldü
    28. Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha..
    29. Portakallı çipura nasıl yapılır?..
    30. İlhan Palut: “Kazanmak için..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Para para para…
    Para para para…

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!