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Yerel Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
Yerel

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'de bir mahalle karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:13:00 -
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Mestanlar Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mestanlar'da bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu bildirildi.

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