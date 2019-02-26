Balıkesir’i Samsun’da temsil edecek

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Samsun’da yapılacak, genç erkekler basketbol takımında Türkiye Çeyrek finallerinde temsil edecek.

27 Şubat-3 Mart tarihlerinde oynanılacak Genç Erkekler Basketbol takımı olarak Bandırma’yı ve Balıkesir’i Türkiye Finallerinde temsil edecek Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Samsun’a hareket etti. Son 8 takımın kaldığı finallerde devlet okulu olarak Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi büyük başarı gösterdi. 2016 yılında Türkiye 4.sü, 2017 yılında Türkiye 2.si ve 2018 yılında Türkiye 3.sü olan Basketbol takımında Türkiye finallerinde Bandırma’yı taçlandırıyor.

Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cihat Alat “Genç Kızlar Hentbol takımımız ise Türkiye Çeyrek finallerinde Balıkesir ilini temsilen yarışacaklardır. Son üç yılın Balıkesir Şampiyonu olan genç kızlarımıza 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Balıkesir Edremit’te yapılacak olan çeyrek finallerde başarılar diliyorum” dedi.