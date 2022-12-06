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Ekonomi Balıkesir’e Gençlik Merkezi yapılıyor
Ekonomi

Balıkesir’e Gençlik Merkezi yapılıyor

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Burhaniye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi yapım işi için ihale düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 14:53:00 -
Balıkesir’e Gençlik Merkezi yapılıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale 27.12.2022 tarih ve saat 10:00’da Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale ve Satınalma Birimi’nde düzenlenecek ve iş 300 takvim günü içerisinde bitirilecek.

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