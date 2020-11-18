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Gündem Balıkesir'deki yangında 5 ev yandı
Gündem

Balıkesir'deki yangında 5 ev yandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 5 ev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 05:29:00 -
Balıkesir'deki yangında 5 ev yandı

Balıkesir'de Mumcu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Meryem Abeş'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 3'ü metruk 4 binaya daha sıçradı.

Ekipler Meryem Abeş'i bulmaya çalışıyor

Olay yerine 4 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 tanker, 3 kepçe, 2 yangın söndürme aracı ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 evde hasar oluşurken ekipler, evi yıkılan ve kendisine ulaşılamayan Abeş'i bulmaya çalışıyor.

Öte yandan, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da mahalleye giderek yangınla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

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