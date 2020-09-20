Balıkesir'deki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaşınca insanlar evlerini terk etti.
Balıkesir Ayvalık'ta Balcılar mevkisinde yer alan orman alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangına 50'den azla itfaiye aracı müdahale ederken, bölgeye ulaşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ekiplerin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini belirtti.
Yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışırken, bazı yerlerde yerleşim birimlerine yaklaşan yangın nedeniyle vatandaşlar evlerini terk etti.