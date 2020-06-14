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Aktüel

Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Balıkesir-Bursa kara yolunun Şamlı mevkiinde kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 13:01:46 -
Balıkesir’deki kazada bir kişi öldü

Balıkesir-Bursa kara yolunun Şamlı mevkiinde kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti. M. Y. (45) yönetimindeki 16 JJL 78 plakalı beton mikseri, Balıkesir-Bursa kara yolu Şamlı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan M.Y., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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