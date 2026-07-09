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Gündem Balıkesir'de yürekler ağza geldi
Gündem

Balıkesir'de yürekler ağza geldi

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Balıkesir'de yürekler ağza geldi

Balıkesir'de yürekler ağza geldi. Sındırgı ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde inşaat şantiyesinde çıkan yangında işçilerin kaldığı 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Çavdaroğlu Mahallesi'ndeki şantiyede inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 2 araç ve 7 personel sevk edildi.

 

Çalışmalara orman işletme müdürlüğüne ait 2 arazöz ile ilçe belediyesinin su tankeri de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 9 konteyner kullanılamaz hale geldi.

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