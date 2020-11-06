  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın taburcu edildi
Aktüel

Balıkesir'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın taburcu edildi

Bigadiç ilçesinde, tarlada yıldırım isabet etmesi sonucu 3 kadının öldüğü olayda yaralanan Suzan Avcuoğlu: - "Bacaklarımda uyuşma var. Ayakta çok fazla duramıyorum" - Kızı Gamze Öke: - "Suriyeli bir çalışan geldi, yardım etti, çıkarttık, annemin çoraplarını yırttık. Sonra ben toprağı alıp ayaklarının üstüne koydum. Daha sonra annem 'ne oldu' diyerek sıçradı"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:40:36 -
Balıkesir'de yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan kadın taburcu edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, tarlada yıldırım isabet etmesi sonucu 3 kadının öldüğü olayda yaralanan Suzan Avcuoğlu'nun hastanede tedavisi tamamlandı.

Çekirdekli Mahallesi'nde 30 Ekim'de yaşanan yıldırım düşmesinin ardından Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 51 yaşındaki Avcuoğlu taburcu edildi.

Avcuoğlu, gazetecilere, olay anını hatırlamadığını söyledi.

Tarlada çalıştıkları sırada yağmurun başladığını, daha sonra gözünü hastanede açtığını belirten Avcuoğlu, "Şu anda bacaklarımda uyuşma var. Ayakta çok fazla duramıyorum. Belden aşağısında uyuşma var, yürüyemiyorum. Doktor kan ve vitamin ilacı verdi." dedi.

Avcuoğlu'nun kızı Gamze Öke de tarlada yağmurun başlaması üzerine annesi ve birkaç kişinin ağacın altına sığındığını anlattı.

O sırada bölgeye yıldırım isabet ettiğini aktaran Öke, şöyle konuştu:

"Bir baktım hepsi yerde sırt üstü gözleri açık şekilde yatıyorlardı. Annemi sürüklemeye başladım. Ambulans çağrılması ve yardım edilmesi için bağırdım. Annemi sürükledim ama tepki yoktu. Diğerleri için de yardım istedim. Diğerlerinin ağzı mosmor oldu, ağızlarından köpük gelmeye başladı. Annemi bir yere oturttum, çizmelerini çıkartmak aklıma geldi ama gücüm yetmedi. Suriyeli bir çalışan geldi, yardım etti çıkarttık, annemin çoraplarını yırttık. Sonra ben toprağı alıp ayaklarının üstüne koydum. Daha sonra annem 'ne oldu' diyerek sıçradı. Yıldırım düştüğünü söyledim, o da elleriyle toprağı tuttu.

Ben annemi üstündeki yanık kokusu gitsin diye toprağa bastırdım ama meğerse toprak elektriği almış. Daha sonra mahallemizden olay yerine gelenlerle beraber annemi hastaneye götürdük, yoğun bakıma aldılar. Annem iyileşti ama diğerleri sağ çıkamadı. Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın."

Çekirdekli Mahallesi'nde 30 Ekim'de yıldırım isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 4 kadından Nermin Alkan, Yasemin Demirel ve Feride Arıkoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı

Avusturya'daki terör saldırısı örneğinde de görüldüğü gibi uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin illegal yapılarla ilişkilendirilmesi tehlikes..
Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz
Gündem

Peşmerge komutanı: Emir gelirse PKK’yı 3 dakikada bitiririz

PKK'lı teröristlerin Irak'ın Duhok kentinde Peşmerge güçlerini hedef alan saldırılarının ardından açıklama yapan Peşmerge komutanı Şirvan Ba..
Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu
Gündem

Türk SİHA’larına karşı bunu da yaptılar! Ermeni lobisi kudurdu

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan T..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay