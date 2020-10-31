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Aktüel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 13:30:48 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Ayvalık ve Bandırma'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar başlattı.

Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3,62 gram metamfetamin, 167,46 gram esrar, 31,92 gram esrar tohumu, 20 uyuşturucu hap, 2 bıçak, 2 hassas terazi, 24 fişek, 360 şeffaf kilitli poşet ile 6 bin 320 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden adliyeye sevk edilen T.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 zanlının işlemleri sürüyor.

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