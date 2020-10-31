Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Ayvalık ve Bandırma'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar başlattı.
Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3,62 gram metamfetamin, 167,46 gram esrar, 31,92 gram esrar tohumu, 20 uyuşturucu hap, 2 bıçak, 2 hassas terazi, 24 fişek, 360 şeffaf kilitli poşet ile 6 bin 320 lira ele geçirildi.
Şüphelilerden adliyeye sevk edilen T.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 3 zanlının işlemleri sürüyor.