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Aktüel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:33:20 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik il merkezinde 8, Edremit ilçesinde 2, Bandırma, Ayvalık ve Gönen ilçelerinde ise birer adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlar kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 650 lira ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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