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Aktüel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:41:25 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, il merkezi, Bandırma, Ayvalık, Gömeç ve Savaştepe ilçelerinde düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı.

İkamet aramalarında da 1 kilo 133 gram uyuşturucu madde, 10 gram metamfetamin ve 395 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Karesi ilçesinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları tespit edilen C.S. ve M.S'nin ikametine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 1 kilogram uyuşturucu madde ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmanın yine Karesi ilçesinde düzenlediği bir diğer operasyonda, 49 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.





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