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Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-05-02 01:00:48 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Eş zamanlı üç ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 9 uyuşturucu hap, 1,47 gram esrar, hassas terazi ile 1,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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