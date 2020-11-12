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Aktüel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:01:06 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma, Havran ve Gönen ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 3, Bandırma, Havran ve Gönen ilçelerinde birer adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 46,21 gram metamfetamin, 185 uyuşturucu içerikli hap, 22 sentetik ecza hap, 35 gram bonzai maddesi, 3 bin 933 gram esrar ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 5 aparat ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheliden 6'sı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 zanlı ise tutuklandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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