Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Burada sığınmacılara, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.