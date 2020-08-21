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Aktüel Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 21:54:11 -
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 sığınmacı kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Yellice Adası açıklarında tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.

Sürüklenerek Yellice Adası'na çıkan 25 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


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